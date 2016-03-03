Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Объем рисковых активов в микрофинансовом секторе Азербайджана не превышает 14%. Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Ассоциации микрофинансовых организаций Азербайджана (АМОА) Жаля Гаджиева на проходящей сегодня в Баку пресс-конференции на тему "Роль микрофинансирования в развитии женщин".

По ее словам, на сегодняшний день в Азербайджане имеется достаточное количество женщин-предпринимателей: "Если рассматривать клиентский сегмент, на конец января 20% банковских клиентов и 25% клиентов небанковских кредитных организаций - женщины. В Европе этот показатель равен 30%".

Ж.Гаджиева отметила, что по данным на конец января, в коммерческих банках на долю женщин приходится 15% просрочек по платежам, в то время как среди мужчин этот показатель равен 31-32%. В микрофинансовом секторе женщины предпочитают брать в кредит средства на сумму 1 000 - 1 500 манатов.

Микрофинансовые организации Азербайджана с объемом кредитного портфеля 685,267 млн. долларов на 31 января 2016 года на данный момент обслуживают 115 747 (23,5%) женщин-клиентов.