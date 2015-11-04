​Объем проблемных кредитов в Азербайджане вырос на 40%

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 октября 2015 года составил 1 353,8 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов вырос на 20,2 млн. манатов или 1,5% по сравнению с 1 сентября текущего года, 377,5 млн. манатов или 38,7% - с началом года, 380,6 млн. манатов или 39,1% - с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле вырос до 7,1%. Отметим, что на 1 сентября этот показатель был равен 6,6%, в аналогичном периоде прошлого года - 5,5%.

Доля проблемных кредитов в национальной валюте на 1 октября составила 911 млн. манатов, что на 4,3 млн. манатов или 0,5% больше по сравнению с 1 сентября, 143,4 млн. манатов или 18,7% - с началом года, 143,8 млн. манатов или 18,7% - с аналогичным периодом прошлого года. Удельный вес этих кредитов в структуре манатных кредитов за последний месяц вырос на 0,6 процентных пункта, с начала года - 2,8 процентных пункта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 2,6 процентных пункта и достиг 8,5%.

Доля краткосрочных кредитов в национальной валюте достигла 15,8%. В прошлом месяце этот показатель был равен 14,8%, в начале года - 12,1%, в аналогичном периоде прошлого года - 13,5%.

В структуре долгосрочных манатных кредитов удельный вес проблемных кредитов составил на 1 сентября 6,4%, в начале года - 4,2%, в аналогичном периоде прошлого года - 4,2% и на 1 октября этого года вырос до 6,9%.

Объем просроченных кредитов в иностранной валюте на 1 октября этого года составил 442,8 млн. манатов. Это на 15,8 млн. манатов или 3,7% больше показателя на 1 сентября, 234 млн. манатов или 112% - по сравнению с началом года, 236,8 млн. манатов или 115% - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Удельный вес проблемных кредитов в иностранной валюте на 1 октября составил 5,2% совокупного кредитного портфеля. В прошлом месяце этот показатель был равен 4,9%, в начале года - 4,1%, в аналогичном периоде прошлого года - 4,4%.

В структуре краткосрочных кредитов в иностранной валюте удельный вес проблемных кредитов составил на 1 октября 7,6%. Отметим, что в прошлом месяце этот показатель был равен 7,7%, в начале года - 6,3%, в аналогичном периоде прошлого года - 8,2%.

В структуре долгосрочных кредитов в иностранной валюте удельный вес проблемных кредитов составил на 1 октября этого года 4,4%, 1 сентября 3,9%, в начале года - 3,3%, в аналогичном периоде 2014 года - 3,1%.

Отметим, что вследствие сокращения объема совокупного кредитного портфеля вырос удельный вес просроченных кредитов в совокупном кредитном портфеле. Согласно официальному заявлению ЦБА, сокращение объема совокупных кредитов связано с мероприятиями по реструктуризации. По мнению аналитической группы Report, реструктуризация связана со списанием безнадежных кредитов с баланса МБА. В ближайшем периоде прогнозируется сокращение удельного веса проблемных кредитов.