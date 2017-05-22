Объем проблемных кредитов НФПП увеличился на 85%

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Сумма непогашенных просроченных кредитов Национального фонда помощи предпринимательству (НФПП) по сравнению с показателем на 1 января 2016 года (40 785,85 тыс. манатов) выросла на 34 683,5 тыс. манатов или 85,0% и достигла 75 469,37 тыс. манатов. Это равно 7,2% портфеля фонда на эту дату.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по годовому отчету об исполнении бюджета и законопроекту "Об исполнении госбюджета Азербайджанской Республики на 2016 год".

На долю банков с аннулированной лицензией приходится 70 484,25 тыс. манатов или 93,4%, действующих уполномоченных кредитных организаций - 4 570,74 тыс. манатов или 6,6% непогашенных просроченных кредитов.

На 1 января 2017 года остаток средств НФПП (кредиты, процентные начисления и штрафы) на счету уполномоченных кредитных организаций составил 1 045 283,45 тыс. манатов, из них на долю закрывшихся банков приходится 202 711,68 тыс. манатов (19,4%).