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    Объем операций по кредитным картам в Азербайджане сократился

    Удельный вес кредитных карт в структуре карточных операций превысил 11%

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане в апреле этого года объем операций по кредитным картам снизился на 6,7% и составил 125 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

    На долю кредитных карт пришлось 11,3% общего объема карточных операций в апреле. Удельный вес кредитных карт в общих операциях вырос на 1 п.п. в месячном сравнении.

    На 1 мая текущего года количество находящихся в обращении кредитных карт составило 647 тыс. единиц, что равно 11,7% общего количества карт. 

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