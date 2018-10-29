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    Объем обязательных резервов азербайджанских банков увеличился

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Объем обязательных общих резервов азербайджанских банков сократился в сентябре.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Палаты надзора за финансовыми рынками, по состоянию на 1 октября 2018 года общие резервы банков составили 244,1 млн манатов, что на 1,1 млн манатов или на 0,45% больше, чем в августе.

    По сравнению с началом года общие резервы банков увеличились на 6,2 млн манатов или 2,6%, с аналогичным периодом прошлого года - 0,5 млн манатов или на 0,2%.

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