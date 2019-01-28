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    Объем наличных средств банков Азербайджана увеличился на 18%

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Объем наличных средств банков Азербайджана увеличился.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, на 31 декабря 2018 года объем наличных средств банков составил 1 млрд 363,8 млн манатов, что на 204,7 млн манатов или на 17,66% больше, чем на 1 ноября. 

    В целом, в сравнении с началом прошлого года наличные средства банков увеличились на 210,8 млн манатов или 18,28%.

    Отметим, что на начало прошлого года объем наличных средств банков составил 1 млрд 153 млн манатов.

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