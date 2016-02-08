​Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане достиг шестилетнего минимума

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Объем наличной денежной массы в обороте в Азербайджане на 1 января 2016 года составил 5 416,8 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), данный показатель по сравнению с итогами ноября сократился на 321,3 млн. манатов и достиг минимального в 2015 году значения. В целом, это самый низкий показатель с 2009 года.

Наличная денежная масса в обороте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась в 2 раза или на 5 429,1 млн. манатов. За отчетный год объем наличной денежной массы в обороте только в мае показал рост на 120,5 млн. манатов или 1,7%.

Аналитическая группа Report прогнозирует увеличение с февраля объема наличной денежной массы в обороте на фоне укрепления национальной валюты.