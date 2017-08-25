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    Объем находящихся в обращении нот ЦБА продолжает расти

    В настоящее время среднегодовая доходность нот cоставляет 10,01%
    © Report

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) обнародовал объем находящихся в обращении нот.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в настоящее время эта цифра составляет 550 млн манатов, что является историческим рекордом и на 10% или 50 млн манатов превышает показатель 2 неделями ранее.

    Среднегодовая доходность нот составляет 10,01%.

    Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот в начале 2007 года. До сих пор наибольший объем находящихся в обращении нот был зарегистрирован 10 августа этого года (500 млн манатов), а самая высокая доходность - 5 апреля этого года (14,98%).

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