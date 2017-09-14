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    Объем находящихся в обращении нот ЦБА начал сокращаться

    В настоящее время в обращении имеются ноты регулятора на 550 млн манатов© Report

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Объем находящихся в обращении нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) после 4,5-месячного перерыва начал сокращаться.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в настоящее время эта цифра составляет 550 млн манатов, что на 8,3% или 50 млн манатов меньше показателя предыдущей недели.

    Среднегодовая доходность нот составляет 10,01%.

    Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот в начале 2007 года. До сегодняшнего дня наибольший объем находящихся в обращении нот был зафиксирован 7 сентября этого года (600 млн манатов), а самая высокая доходность зарегистрирована 5 апреля этого года (14,98%).

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