Объем находящихся в обращении нот ЦБА начал сокращаться

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Объем находящихся в обращении нот Центробанка Азербайджана (ЦБА) после 4,5-месячного перерыва начал сокращаться.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, в настоящее время эта цифра составляет 550 млн манатов, что на 8,3% или 50 млн манатов меньше показателя предыдущей недели.

Среднегодовая доходность нот составляет 10,01%.

Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот в начале 2007 года. До сегодняшнего дня наибольший объем находящихся в обращении нот был зафиксирован 7 сентября этого года (600 млн манатов), а самая высокая доходность зарегистрирована 5 апреля этого года (14,98%).