Объем находящихся в обращении нот ЦБА достиг рекордной отметки

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Центробанк Азербайджана (ЦБА) обнародовал объем находящихся в обращении нот.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, сейчас эта цифра составляет 350 млн манатов, что является историческим рекордом и превышает показатель двухнедельной давности в 2,3 раза (200 млн манатов).

За этот период среднегодовая доходность нот повысилась с 12,01% до 12,39%.

Напомним, что ЦБА приступил к эмиссии нот с начала 2007 года. До сегодняшнего дня самый высокий объем нот отмечался в январе 2008 года (273,36 млн манатов), самая высокая доходность – в прошлом месяце (14,98%).