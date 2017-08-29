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    Объем мирового рынка криптовалют превысил 160 млрд долларов

    Криптовалюта продается по цене, близкой к рекордной отметке

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Стоимость всех имеющихся в обращении электронных валют мира выросла до рекордных 160 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, информацию об этом распространил сайт Coinmarketcap.

    Причиной этому стал рост курсов биткоина и эфира.

    По последним данным Coindesk.com, биткоин торгуется на уровне 4370 долларов, что примерно на 3,3% ниже рекордного максимума. Эфир стоит 360 долларов, новый Bitcoin Cash, образовавшийся после августовского сплита, опустился с пикового значения на 3,6%, до 600 долларов.

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