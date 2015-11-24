​Объем ипотечных кредитов Nikoil Bank достиг 4 млн. манатов

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ С начала 2015 года ОАО Nikoil Bank по линии Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) выдано 96 льготных кредитов на сумму 3,888 млн. манатов, 322 стандартных кредита на сумму 11,815 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в целом до сегодняшнего дня банком выдано 1100 ипотечных кредитов, общий объем которых составляет более 40 млн. манатов.

В начале этого года банку со стороны АИФ был выделен дополнительный лимит в размере 6,5 млн. манатов, что позволяет постоянно вести активный прием заявок у населения для покупки квартир посредством ипотечного кредитования.

Согласно условиям государственного ипотечного кредитования, кредиты выдаются сроком от 3 до 25-30 лет на сумму до 50 тыс. манатов с процентной ставкой до 4-8% годовых. Сумма кредита не должна превышать 70-80% рыночной стоимости ипотечного недвижимого имущества, что определяет первоначальный взнос по кредиту в размере не менее 20-30%.