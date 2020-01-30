Объем ипотечного кредитования в Азербайджане сократился на 36%

В 2019 году в Азербайджане по государственной линии выданы ипотечные кредиты на 173,3 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана (ЦБА), это на 36,4% меньше, чем за 2018 год.

За прошедший год объем кредитов, рефинансированных Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, сократился на 9,8% - до 220,4 млн манатов. Объем привлеченных за счет выпуска облигаций средств сократился на 25% - до 150 млн манатов.

За отчетный период сумма выделенных фонду из госбюджета средств сократилась на 20% - до 80 млн манатов.