​Объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда на будущий год берется равным 51,3 млрд. манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2016 год берется равной 51,3 млрд. манатов.

Как сообщает Report, это отражено в инвестиционной политике фонда, утвержденной указом президента Азербайджанской Республики №719 от 29 декабря 2015 года.

Базовой валютой инвестиционного портфеля Госнефтефонда определен доллар США. В совокупном объеме инвестиционного портфеля 50% может быть размещено в долларах США, 35% - в евро, 5% - в английских фунтах стерлингах, остальные 10% - в других валютах, предусмотренных в пункте 2.2.1 "Правил хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР", утвержденным указом президента Азербайджана от 19 июня 2001 года.

Отмечается, что в 2016 году Госнефтефонд будет осуществлять инвестиционную политику, позволяющую достичь максимальной доходности при условии низкого риска потери основного капитала.