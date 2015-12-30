 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Объем инвестиционного портфеля Госнефтефонда на будущий год берется равным 51,3 млрд. манатов

    Инвестиционная политика Госнефтефонда направлена на достижение максимальной доходности при условии низкого риска потери основного капитала

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Прогнозируемая совокупная стоимость (средневзвешенный объем) инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) на 2016 год берется равной 51,3 млрд. манатов.

    Как сообщает Report, это отражено в инвестиционной политике фонда, утвержденной указом президента Азербайджанской Республики №719 от 29 декабря 2015 года.

    Базовой валютой инвестиционного портфеля Госнефтефонда определен доллар США. В совокупном объеме инвестиционного портфеля 50% может быть размещено в долларах США, 35% - в евро, 5% - в английских фунтах стерлингах, остальные 10% - в других валютах, предусмотренных в пункте 2.2.1 "Правил хранения, размещения и управления валютными средствами ГНФАР", утвержденным указом президента Азербайджана от 19 июня 2001 года.

    Отмечается, что в 2016 году Госнефтефонд будет осуществлять инвестиционную политику, позволяющую достичь максимальной доходности при условии низкого риска потери основного капитала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi