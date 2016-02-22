​Объем иностранных инвестиций в экономику Азербайджана вырос на 49%

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Объем инвестиций в основной капитал от иностранных учреждений и организаций в январе 2016 года составил 629,4 млн. манатов. Это на 48,7% больше соответствующего периода прошлого года, и составляет 71,5% совокупных капитальных вложений.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из инвестиций, направляемых в основной капитал из зарубежных стран и международных организаций, 534,2 млн. манатов (84,9%) пришлось на долю Великобритании, Турции, Швеции, Малайзии, России и Ирана.

Согласно официальной статистике, в январе 2016 года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 880,7 млн. манатов. На строительство объектов товарного производства было направлено 772,0 млн. манатов (87,6%), объектов сфер обслуживания - 65,7 млн. манатов (7,5%), жилых домов общей площадью 133,7 тыс. кв. м - 43,0 млн. манатов (4,9%).

На долю внутренних источников финансирования пришлось 28,5% общего объема инвестиций.