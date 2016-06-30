​Объем гуманитарной помощи Азербайджану вырос

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ За январь-май 2016 года объем импортируемого в Азербайджан гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 71,3% и составил 14 034,0 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период экспорт гуманитарного груза, безвозмездной и технической помощи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился в 2,4 раза - до 54,16 тыс. долларов.

Отметим, что объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-май в годовом исчислении сократился на 31,78% и составил 6 381,409 млн. долларов. Импорт сократился на 18,19% - до 3 331,438 млн. долларов, экспорт – на 42,26% - до 3 049,971 млн. долларов. В текущем году сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового оборота в размере 281,466 млн. долларов. В аналогичном периоде прошлого года сложилось положительное сальдо товарооборота на сумму 1 214,481 млн. долларов.