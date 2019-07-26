​Объем электронной коммерции в Азербайджане вырос почти вдвое

В первом полугодии текущего года объем платежей посредством банковских карт в Азербайджане составил 12 млрд манатов, что на 0,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом рассказала директор департамента платежных систем и расчетов Центробанка Азербайджана (ЦБА) Камаля Гурбанова.

По ее словам, количество держателей карт в стране увеличилось на 16,9% за прошедший год – до 6,7 млн с 5,8 млн человек. Доля безналичного оборота в карточных операциях увеличилась с 15,7% до 20,1%. Объем электронной торговли в стране увеличился на 96,7% - до 1331,3 млн манатов с 676,7 млн манатов.