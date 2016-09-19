Объем долларовых кредитов в мире упал впервые со времен глобального кризиса

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Общий объем долларовых кредитов, выданных за пределами США, составил в первом квартале 2016 года 7,9 трлн долларов. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщает Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Согласно отчету, это на 0,8% ниже показателя за первый квартал 2015 года. Падение объема долларового кредитования зафиксировано впервые со времен кризиса 2007–2009 гг.

При этом объем долларовых кредитов, выданных в развивающихся странах, составил по итогам января-марта 2016 года 3,2 трлн долларов. Это на 137 млрд долларов или 4,1% меньше максимума, достигнутого к концу июня 2015 года.

Объем кредитов в евро, выданных за пределами еврозоны, в первом квартале снизился впервые за два года, что, по мнению экспертов BIS, свидетельствует о слабости банков Европейского союза.