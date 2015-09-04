Объем денежной базы в Азербайджане за месяц сократился на 15%

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Объем денежной базы в Азербайджане в августе текущего года сократился на 1 115,5 млн. манатов или 14,94% и на 1 сентября составил 6 352,1 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, сокращение объема денежной базы по сравнению с началом года составило 44,97%, с аналогичным периодом прошлого года - 45,91%.

Отметим, что хотя наблюдаемое с января текущего года сокращение в мае сменилось временным ростом, он продолжился один месяц, затем вновь сменился сокращением.

Напомним, что объем денежной базы на 1 января текущего года составил 11 541,9 млн. манатов, на 1 февраля - 10 551,0 млн. манатов, на 1 марта - 9 109,9 млн. манатов, на 1 апреля - 8 339,4 млн. манатов, на 1 мая - 7 418,6 млн. манатов, на 1 июня - 7 597,3 млн. манатов, на 1 июля - 7 487,0 млн. манатов, на 1 августа - 7 467,5 млн. манатов.