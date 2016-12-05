Объем безналичных платежей в Азербайджане вырос на 14%

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В октябре этого года в Азербайджане посредством POS-терминалов осуществлены безналичные платежи на общую сумму 49 млн манатов. Об этом сообщили Report в Центробанке Азербайджана (ЦБА).

Объем безналичных платежей за январь-октябрь этого года составил 411 млн манатов, что на 25,7% или 84 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации, посредством АТМ осуществлены безналичные платежи на общую сумму 25 млн манатов. За 10 месяцев этого года объем безналичных платежей достиг 265 млн манатов, что равно соответствующему показателю за прошлый год.

Таким образом, в январе-сентябре общий объем безналичных платежей посредством POS-терминалов и банкоматов вырос в годовом сравнении на 14% или 84 млн манатов, составив 676 млн манатов.