​Объем банковских вкладов в Азербайджане сократился на 2%

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Объем вкладов физических лиц в банковском секторе Азербайджана на 1 апреля составил 7 888,9 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, это на 188,4 млн. манатов или 2,33% меньше по сравнению с показателем на 1 марта. Объем депозитов физических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 107,3 млн. манатов или 1,38%.

Манатные вклады физических лиц на 1 апреля составили 1 511,6 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано сокращение на 1 185,4 млн. манатов или 44%, в месячном исчислении наблюдается рост на 102,5 млн. манатов или 7,27%.

Вклады физических лиц в иностранной валюте на 1 апреля составили 6 377,3 млн. манатов, что на 291,1 млн. манатов или 4,36% меньше показателя на 1 марта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост вкладов в иностранной валюте на 1 292,7 млн. манатов или 25,4%.

Аналитики Report отмечают, что сокращение объема вкладов физических лиц объясняется сокращением доходов на фоне растущих расходов населения. С ростом экономической активности объем вкладов населения также начнет увеличиваться.