​Объем банковских вкладов в Азербайджане продолжает сокращаться

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Общий объем вкладов населения в банковском секторе Азербайджана за январь текущего года сократился на 830,6 млн. манатов или 8,76% и на 1 февраля составил 8 643,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, объем вкладов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 1 522 млн. манатов или 21,37%.

Отметим, что хотя объем вкладов населения в иностранной валюте увеличился в результате декабрьской девальвации, в январе вновь наблюдалась тенденция к их сокращению.