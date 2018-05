Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ ОАО Unibank повысил максимальную сумму выдачи наличных кредитов до 15 тыс. манат, а месячная оплата начинается с 19 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, каждый гражданин страны с официальным доходом может обратиться за наличным кредитом в Unibank.

Минимальные ежемесячные платежи по кредиту начинаются от 19 манатов. Срок кредита до 36-ти месяцев. Требование к минимальной заработной плате - всего лишь 175 манатов. Процентная ставка начинается от 23%. Комиссия за кредитные процедуры составляет 1%. Поручитель не требуется.

За наличным кредитом можно обратиться в филиалы Unibank Mobile, а также возможен заказ онлайн кредита через unibank.az.

Уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта, доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank за получением кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5 000 манатов. Так как, Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.

Unibank, обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.