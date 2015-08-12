Финансовое обоснование приобретения AGBank со стороны ОАО Rabitabank - ДОПОЛНЕНО-2

Первая новость опубликована 11 августа в 17:14

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ ОАО Rabitabank намерен приобрести AGBank. Сейчас идет процесс переговоров между акционерами обеих организаций о консолидации активов банков. Об этом сообщили Report источники в Rabitabank.

По информации, в данном процессе Rabitabank выступит в качестве инвестора и объединение состоится под брендом Rabitabank. Процесс переговоров и приобретения AGBank планируется завершить к концу этого года.

Председатель Наблюдательного совета Rabitabank Закир Нуриев сообщил Report, что распространенная вчера в ряде СМИ информация о приобретении какого-либо банка не соответствует действительности и в ближайшее время будет дано опровержение в связи с этим: "В целом, не проводится никаких обсуждений, касающихся приобретения банка".

Как сообщили Report в пресс-службе AGBank, у них нет никакой информации в связи с данным вопросом.

По словам заместителя председателя правления AGBank Афгана Джалилова, основными акционерами банка остаются Международная финансовая корпорация, Kazimir Investme nt Limited и физические лица - Чингиз Асадуллаев, Фарзулла Юсифов. "Никто из них не намерен продавать свою долю. Информация о приобретении банка какой-либо организацией - не более чем необоснованные слухи", - говорится в официальной информации банка.

Отметим, что ОАО AGBank начал деятельность в 1992 году, а ОАО Rabitabank - в 1993 году.

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Напомним, что в марте этого года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг AGBank в иностранной валюте на уровне "B-", рейтинг устойчивости изменен со "стабильного" на "негативный".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, серьезное воздействие на банк оказало ухудшение кредитоспособности банков в условиях ослабления операционной среды на фоне резкого падения цен на нефть и ограниченное прямое влияние февральской девальвации национальной валюты на 34%. AGBank нарушил регулятивные требования к достаточности капитала в результате девальвации национальной валюты в феврале. Банк имел существенные и в основном незахеджированные короткие открытые валютные позиции на балансе, равные 87% капитала на конец 2014 года, и, как следствие, понес убытки на уровне около 10 млн. манатов (19% совокупного капитала). По оценкам Fitch, регулятивные показатели достаточности общего капитала банка могли упасть ниже 8% (в то время как регулятивный минимум составляет 12%).

Отметим, что доходность на активы AGBank (ROA на конец 2014 года) составила 0,5%. Хотя банк и привлек депозиты, однако не смог полностью разместить средства. В результате, выросли риски от потери процентов и конвертации вкладов в иностранную валюту.

Добавим, что в связи с создавшейся ситуацией, AGBank вот уже два месяца не участвует в опросах агентства Report по ренкингам банков, и не предоставляет широкой общественности основные финансовые показатели.

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Отметим, что ОАО Rabitabank по объему активов (322,325 млн. манатов) на конец первого квартала 2015 года занимал 15-е место в рейтинге банков Азербайджана. Кредитный портфель банка на 1 апреля составил 231,644 млн. манатов, из них 23% (53,280 млн. манатов) размещено в иностранной валюте. Просроченные кредиты банка составили 11,114 млн. манатов или 4,8% совокупного кредитного портфеля, депозитный портфель составил 212,495 млн. манатов, из которых 103,305 млн. манатов или 48,6% размещено в иностранной валюте. То есть примерно половину депозитного портфеля банк выделил на кредиты в иностранной валюте. Убыток банка от февральской девальвации национальной валюты составил 34% разницы между двумя данными показателями.

Наряду с этим, к концу первого квартала коэффициент ROA Rabitabank был равен 0,3, коэффициент ROE - 2,06. Удельный вес депозитов в структуре обязательств банка свыше 76%.