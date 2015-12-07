​ОАО Kapital Bank не будет продлевать контракт с Fitch

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Срок действия контракта Kapital Bank с международным рейтинговым агентством Fitch истек, и банк принял решение не продлевать контракт". Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО Kapital Bank.

В заявлении говорится, что Kapital Bank подписал договор о сотрудничестве с другим рейтинговым агентством - Standart & Poor's и впредь будет сотрудничать с этим агентством.

Отметим, что международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте ОАО Kapital Bank на уровне "BB-" с прогнозом "стабильный". Наряду с этим, агентство объявило о приостановке оценки будущего рейтинга банка.