ОАО "Евробанк" Азербайджана намерен привлечь нового крупного акционера

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Евробанк" Азербайджана намерен в ближайшее время привлечь нового инвестора в ряды существующих акционеров. Об этом сообщил Report главный бухгалтер банка Гасан Байрамов.

Главной целью является выполнение требования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) к минимальному размеру совокупного капитала коммерческих банков страны.

Г.Байрамов сказал, что информация о продаже банка, распространенная некоторыми СМИ, не соответствует действительности: "Информация о продаже банка является ложной. "Евробанк" всего лишь намерен привлечь дополнительного акционера с целью выполнения требования к минимальному размеру капитала".

По словам главного бухгалтера, в роли нового акционера выступит один из крупнейших холдингов Азербайджана, которому предложена доля в размере 50% уставного капитала (контрольный пакет акций). Банк уже проинформировал об этом Центральный банк Азербайджана.

Г.Байрамов также отметил, что в настоящее время акционерами банка являются 12 физических лиц. С приходом нового акционера 6 из них откажутся от своей доли.

Отметим, что на данный момент уставный капитал банка составляет 11 млн. манатов. По требованию ЦБА, совокупный капитал всех коммерческих банков страны к январю 2015 году должен составить минимум 50 млн. манатов.