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ОАО "Azərsığorta" обратилось к кредиторам

ОАО "Azərsığorta" обратилось к кредиторам Кредиторы ОАО "Azərsığorta", находящегося в процессе ликвидации, должны до 16 апреля 2024 года должны обратиться в головной офис компании (город Баку, Наримановский район, улица Карабаха, 31) для удовлетворения претензий.
Финансы
16 февраля 2024 г. 12:08
ОАО Azərsığorta обратилось к кредиторам

Кредиторы ОАО "Azərsığorta", находящегося в процессе ликвидации, должны до 16 апреля 2024 года должны обратиться в головной офис компании (город Баку, Наримановский район, улица Карабах, 31) для удовлетворения претензий.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОАО.

Согласно информации, кредиторы должны обратиться с заявками в письменной форме (с указанием содержания и суммы).

Государственная страховая коммерческая компания ОАО "Azərsığorta" была упразднена указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 января.

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Версия на азербайджанском языке "Azərsığorta" kreditorlarına müraciət edib

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