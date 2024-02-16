ОАО "Azərsığorta" обратилось к кредиторам

Кредиторы ОАО "Azərsığorta", находящегося в процессе ликвидации, должны до 16 апреля 2024 года должны обратиться в головной офис компании (город Баку, Наримановский район, улица Карабах, 31) для удовлетворения претензий.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ОАО.
Согласно информации, кредиторы должны обратиться с заявками в письменной форме (с указанием содержания и суммы).
Государственная страховая коммерческая компания ОАО "Azərsığorta" была упразднена указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 31 января.