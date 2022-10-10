ОАО "Азерэнержи" начало работать с прибылью

ОАО "Азерэнержи" завершило 2021 год с чистой прибылью 147,227 млн манатов. В 2020 году чистый убыток компании составил 206,924 млн манатов.

ОАО "Азерэнержи" завершило 2021 год с чистой прибылью 147,227 млн манатов. В 2020 году чистый убыток компании составил 206,924 млн манатов.

Как сообщает Report, накопленный убыток организации сократился на 5,4% и составил 2 601,2 млн манатов.

В 2021 году доходы "Азерэнержи" от продажи энергии составили 1 280,912 млн манатов (на 19,4% больше, чем в 2020 году), доходы от услуг подключения к электросети и других продаж составили 8,825 млн манатов (в 7,3 раза больше), прочие доходы сократились на 36,1% - до 30,598 млн манатов (на 36,1% меньше), финансовые расходы - 27,309 млн манатов (на 24% меньше), выплаты по подоходному налогу составили 50,098 млн манатов (в 4,7 раза больше).

На 1 января 2022 года активы "Азерэнержи" составили 4 147,832 млн манатов, что на 3% больше, чем год назад. За отчетный период обязательства акционерного общества сократились на 3% - до 2 503,293 млн манатов, а балансовый капитал увеличился на 13,65% - до 1 644,539 млн манатов.

Напомним, что "Азерэнержи" создан в 1997 году. Его уставный капитал составляет 1 760,495 млн манатов.