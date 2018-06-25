ОАО "АтаБанк" проводит кампанию в честь Дня Вооруженных сил

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ C 25 июня по 10 июля ОАО "АтаБанк" в честь Дня Вооруженных сил Азербайджана проводит специальную кампанию для военнослужащих. Условия кампании очень простые. При предъявлении удостоверения военнослужащего при заказе карт VİSA Electron предоставляется скидка в размере 50%.

Основной целью кампании является поддержка праздничного настроения и чувства радости у наших военнослужащих.

Функционирующий с 1993-го года ОАО "АтаБанк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.