​ОАО "АтаБанк" поднял процентные ставки по вкладам в манатах

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Начиная с сегодняшнего дня ОАО "АтаБанк" поднял процентные ставки по депозитам в манатах. Теперь клиенты могут размещать вклады на год под 12% и на 5 лет под 16% годовых. Как сообщает Report со ссылкой на банк, процентные ставки вклада "Накопительный" также увеличились на 1%.

По информации, ОАО "АтаБанк" будет продолжать кампанию "Давайте ценить манат" по увеличению процентных ставок по вкладам в манатах.

Отметим, что активы ОАО "АтаБанк" на конец 2014 года увеличились на 54,8% и составили 580,3 млн. манатов. К концу 2014 года ОАО "АтаБанк" имел депозитный портфель на 511,0 млн. манатов, из которых 166,0 млн. манатов составляли срочные вклады физических лиц.