ОАО "АтаБанк" организует для своих клиентов бесплатную проверку зрения

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В рамках проектов по корпоративной социальной ответственности ОАО "АтаБанк" начинает очередной проект для своих клиентов. Банк совместно с турецкой больницей "Dünyagöz" начинает совместную акцию. В рамках кампании клиенты "АтаБанк" в течение двух недель смогут пройти полное обследование своего зрения бесплатно.

Об этом сообщили Report из банка.

Акция будет проходить в течение двух недель - с 6 по 19 сентября в филиалах Банка "Достлуг" и "Нариманов". Мобильная глазная клиника с 6 по 12 сентября будет установлена в филиале "Достлуг" по адресу пр.Азадлыг, 124 и с 13 по 19 сентября в филиале "Нариманов" по адресу ул. Ахмеда Раджаблы, 9А. Клиенты ОАО "АтаБанк", желающие проверить свое зрение у профессиональных врачей больницы "Dünyagöz", могут подходить в вышеперечисленные филиалы с 9:00 по 17:00.

Клиенты, не успевшие воспользоваться кампанией, смогут в любое время пройти обследование в самой больнице с 15% скидкой. Дополнительно клиенты "АтаБанк", нуждающиеся в операции, смогут получить 10% скидку от "Dünyagöz". Для этого нужно будет расплатиться пластиковой картой ОАО "АтаБанк" Visa или MasterCard.