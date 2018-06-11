ОАО "Ата Банк" предоставило банковские услуги во время Чемпионата мира по велоспорту BMX

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Во время Чемпионата мира по велоспорту BMX, состоявшемся в Баку 5-9 Июня, ОАО "Ата Банк" предоставил участникам, болельщикам и гостям различные банковские услуги посредством своего мобильного банкомата AtaMatik. В течение 5 дней все желающие могли выполнять операции с наличными средствами, а также безналичные и другие банковские операции посредством AtaMatik.

По словам первого заместителя председателя правления ОАО "Ата Банк" Этибара Бабашлы, во время мероприятий, связанных с развитием туризма и спорта, проводимых в Азербайджане, "Ата Банк" всегда старается предоставлять возможность соотечественникам и гостям пользоваться инновативными банковскими услугами. Посредством AtaMatik можно выполнять банковские операции, не посещая офисов банка.

Функционирующий с 1993-го года ОАО "Ата Банк" является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.