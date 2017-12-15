ОАЭ и Садовская Аравия планируют ввести криптовалюту для расчетов между банками

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ ОАЭ и Садовская Аравия работают над введением новой криптовалюты, которая будет использоваться для расчетов между банками обеих страны. Как передает Report со ссылкой на Rambler News Service, об этом сообщил Gulf News председатель Центробанка ОАЭ Мубарака Рашида аль-Мансури.

По его словам, криптовалюта будет разработана на основе технологии блокчейн, и физические лица не будут иметь к ней доступа, она будет использоваться исключительно для расчетов между центральными банками и банками ОАЭ и Саудовской Аравии.

"Это цифровизация того, что уже происходит между центральными банками и банками", - отметил аль-Мансури.