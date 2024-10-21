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ОАЭ и Азербайджан укрепляют сотрудничество по вопросам устойчивого развития и климатического финансирования

ОАЭ и Азербайджан укрепляют сотрудничество по вопросам устойчивого развития и климатического финансирования Государственный министр финансов ОАЭ Мохамед Хади Аль Хуссейни в ходе встречи с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым в Дубае обсудил пути укрепления сотрудничества между двумя странами в финансовом секторе.
Финансы
21 октября 2024 г. 09:47
ОАЭ и Азербайджан укрепляют сотрудничество по вопросам устойчивого развития и климатического финансирования

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и Государственный министр финансов ОАЭ Мохамед Хади Аль Хуссейни в ходе встречи в Дубае обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в финансовом секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение министерства финансов ОАЭ, опубликованное сегодня в социальной сети Х.

“Аль Хуссейни встретился с Шарифовым для обсуждения путей расширения сотрудничества в нескольких областях, включая реализацию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в финансовой сфере, подписанного между двумя странами в январе 2024 года”,- говорится в информации.

Этот документ способствовал развитию сотрудничества в важнейших областях, включая управление государственным бюджетом, финансовые ИТ-системы и управление государственным долгом.

Арабские СМИ, в свою очередь, сообщают, что на встрече подчеркнуто о наличии прочных финансовых и экономических связей между ОАЭ и Азербайджаном. Обе стороны подтвердили свою приверженность продвижению сотрудничества в области устойчивости, климатического финансирования и экономического развития.

“Аль-Хуссейни отметил, что ОАЭ гордятся прочными отношениями с Азербайджаном и надеются на углубление этих связей для продвижения взаимных интересов, особенно в области устойчивого развития и климатического финансирования. Он подчеркнул предстоящую роль Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29, рассматривая ее как решающую возможность для ускорения глобальных усилий по борьбе с изменением климата”, - говорится в сообщении.

Шарифов высоко оценил отношения между ОАЭ и Азербайджаном, отметив, что Баку заинтересован в обмене опытом в финансовом секторе и к укреплению сотрудничества “по общим приоритетам”.

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Версия на английском языке UAE and Azerbaijan strengthen cooperation on sustainable development and climate finance

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