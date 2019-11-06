До конца года законопроект "О платежных услугах и платежных системах" будет представлен Кабмину

Проект закона "О платежных услугах и платежных системах" разработан при содействии экспертов Всемирного банка.

Как сообщает Report, об этом заявил и.о. председателя правления Палаты надзора над финансовыми рынками (ПНФР) Ибрагим Алышов, выступая на Международном банковском форуме в Баку.

По его словам, новый законопроект разработан для регулирования рынка и формирования конкурентной среды: "Закон состоит из 9 глав и 72 статей. Он уже не раз обсуждался с соответствующими госструктурами. Мы уже достигли финальной стадии и думаем, что представим его в Кабинет министров до конца года. Необходимо сформировать соответствующие нормативно-правовые акты. С этой целью четыре нормативных акта были обсуждены с экспертами Всемирного банка".