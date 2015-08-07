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    ​Октай Мовсумов: Иностранные банки поддерживают LUKoil и проект "Шахдениз"

    В финансировании также участвуют коммерческие банки ING, Bank of China, Unicredit, Societe Generale

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ "Сегодняшняя церемония является довольно крупным мероприятием для LUKoil и проекта "Шахдениз". Мы подписали соглашение с ведущими мировыми банками, такими как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Азиатский банк развития (ADB) и Черноморский банк торговли и развития (BSTDB)". 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава Департамента проектного и структурного финансирования АО LUKoil Azerbaijan Октай Мовсумов.

    По его словам, соглашение предусматривает выделение компании кредита в размере 1 млрд. долларов.

    "Это означает, что банки поддерживают не только LUKoil, но и проект "Шахдениз". Срок кредита - 12 лет. Кредит выдан на очень хороших условиях как для компании LUKoil, так и проекта "Шахдениз", - добавил О.Мовсумов.

    По словам О.Мовсумова, в финансировании, помимо вышеуказанных банков, участвуют и коммерческие банки, такие как голландский ING, китайский Bank of China, итальянский Unicredit, французский Societe Generale: "Мы выражаем благодарность за подготовку данного проекта сотрудничающей с нами компании SOCAR, а также оператору "Шахдениз" - компании BP. Я думаю, это свидетельство поддержки со стороны международных банков не только проекта, но и нынешних реалий Азербайджана".

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