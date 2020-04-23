​Нью-Йоркская фондовая биржа возобновит работу в штатном режиме

Нью-Йоркская фондовая биржа, которая с марта проводит торги только в электронном режиме из-за распространения COVID-19, перейдет на штатный режим работы после 15 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника.

По их данным, участников торгов начнут допускать в помещения биржи в Нью-Йорке с середины следующего месяца. Количество человек, находящихся в одном помещении одновременно, будет ограничено. Маклерам предпишут соблюдать безопасную дистанцию.

Залы биржи в Сан-Франциско могут быть открыты уже 3 мая.

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже проводятся только в электронном режиме с 23 марта.