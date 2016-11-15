Нусрат Ибрагимов: Некоторые банки Азербайджана нарушают законодательство

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В некоторых коммерческих банках Азербайджана оценщики осуществляют незаконную деятельность. Об этом заявил Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Ltd. Нусрат Ибрагимов.

Отметим, что это противоречит положениям закона "Об оценочной деятельности". Согласно закону, оценщики не могут действовать в составе банков, так как заинтересованная сторона не может выступать в качестве оценщика.

Н.Ибрагимов заявил, что по этой причине доходы независимых оценщиков за счет банков резко сократились: "В нашем портфеле раньше доля банковского сектора составляла 80-85%, в 2016 году же этот показатель упал до 4%. Доходы растут за счет других сфер, в частности, физических лиц".

Отметим, что в Азербайджане существует примерно 200 оценщиков.