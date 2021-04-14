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Нуриев: Развитие цифровой экосистемы - стратегическая цель АБА на 5 лет  

Нуриев: Развитие цифровой экосистемы - стратегическая цель АБА на 5 лет   В целях развития цифровой экосистемы и формирования инфраструктуры, сопоставимой с последними тенденциями, необходимо продолжить работу в нескольких направлениях
Финансы
14 апреля 2021 г. 13:39
Нуриев: Развитие цифровой экосистемы - стратегическая цель АБА на 5 лет  

Развитие цифровой платежной экосистемы, поддержка расширения применения цифровых платежных технологий являются одними из основных стратегических целей Ассоциации банков Азербайджана (АБА) на 2021-2025 годы.

Об этом заявил председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев во время выступления на онлайн-конференции на тему "Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы".

Он сообщил, что в целях развития цифровой экосистемы на основе передового международного опыта и формирования инфраструктуры, сопоставимой с последними тенденциями, необходимо продолжить работу в нескольких направлениях.

По словам Нуриева, создание нескольких цифровых платформ и углубление связей между ними, построение взаимной интеграции между финансовыми институтами на основе принципа "паутины" с применением открытых банковских технологий, диверсификация существующей сети услуг с фокусированием на потребностях и желаниях клиентов могут сыграть важную роль в этой области.

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Версия на азербайджанском языке ABA-nın gələcək 5 il üçün strateji hədəfi rəqəmsal ekosistemin inkişafıdır

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