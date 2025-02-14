Нуриев: Адекватность капитала банковского сектора Азербайджана почти в 2 раза выше минимального требования

10:16

В 2024 году совокупный капитал банковского сектора Азербайджана увеличился на 0,6 млрд манатов или 10,8%, достигнув 6,2 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев на Азербайджанском финансовом форуме в Баку.

По его словам, адекватность капитала сектора составила 17,6%, что в 1,7 раза превышает минимальные регулятивные требования (минимальное требование для системно значимых банков - 12%, для других банков - 10%).

"На конец 2024 года ликвидные активы банковского сектора составили 14,2 млрд манатов или 26,9% от общих активов. Коэффициент мгновенной ликвидности оценивается в 51,9% (минимальная норма - 30%), что в 1,7 раза выше минимальных требований. Коэффициент покрытия ликвидности по сектору составил 150,1%, а по иностранной валюте - 178%, что значительно превышает регулятивные требования. Это требование составляет 90% для системно значимых банков и 80% для других банков", - сказал Нуриев.