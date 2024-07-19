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НПО в Азербайджане будут представлять годовые финансовые отчеты в Минюст

НПО в Азербайджане будут представлять годовые финансовые отчеты в Минюст Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила формы, содержания и представления годового финансового отчета неправительственной организации", утвержденные постановлением от 5 июня 2015 года.
Финансы
19 июля 2024 г. 11:59
НПО в Азербайджане будут представлять годовые финансовые отчеты в Минюст

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Правила формы, содержания и представления годового финансового отчета неправительственной организации", утвержденные постановлением от 5 июня 2015 года.

Как сообщает Report, постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, впредь неправительственные организации, в том числе филиалы или представительства иностранных НПО в Азербайджане, будут представлять подробный годовой финансовый отчет о грантах и пожертвованиях, а также об их использовании в Министерство юстиции не позднее 1 апреля каждого года. До сих пор эти отчеты представлялись только в Министерство финансов.

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