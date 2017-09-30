Новым председателем ФРС может стать 47-летний Кевин Уорш

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и министр финансов страны Стивен Мнучин провели встречу с бывшим членом совета управляющих Федеральной резервной системы Кевином Уоршем.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, ему могут предложить занять пост главы ФРС.

Отметим, что Уорш самый молодой специалист совета управляющих за всю историю ФРС. Кевин - бывший инвестиционный банкир, банковский специалист в Morgan Stanley. Он известен своей приверженностью к жесткой денежно-кредитной политике, то есть склонен повышать процентные ставки.

Кроме того, К.Уорш запомнился также как единственный представитель центробанка, который засомневался в целесообразности рекордного расширения программы монетарного стимулирования.

Отметим, что доходность облигаций и доллар устремились вверх после выхода новостей о встрече Трампа и Мнучина с Уоршем. Инвесторы считают, что действия Кевина на посту главы ФРС будут куда более агрессивными, чем поведение Джанет Йеллен.