Новый законопроект "О Счетной палате" обсужден во втором чтении

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Новый законопроект "О Счетной палате" обсуждался во втором чтении на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Как сообщает Report, по словам председателя Палаты Вугара Гюльмамедова, за прошедшие 5 месяцев после утверждения документа в первом чтении в более чем 30 статей внесены корректировки.
"Данные как количественные, так и качественные изменения окажут свое положительное влияние. Они внесены с учетом внутренних законодательных актов, а также международных стандартов. Изменения касаются функций Палаты, аудиторских мероприятий и борьбой с правонарушениями в связи с коррупцией", - сказал он
Председатель парламентского комитета Зияд Самедзаде отметил, что внесение поправки в статью о финансировании Палаты касательно иных источников финансирования помимо госбюджета неправильно, поскольку источником финансирования должен быть исключительно госбюджет.
Законопроект рекомендован на пленарное заседание.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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