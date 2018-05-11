 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Новый законопроект "О Счетной палате" обсужден во втором чтении

    Документ рекомендован на пленарное заседание© Report

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Новый законопроект "О Счетной палате" обсуждался во втором чтении на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    Как сообщает Report, по словам председателя Палаты Вугара Гюльмамедова, за прошедшие 5 месяцев после утверждения документа в первом чтении в более чем 30 статей внесены корректировки.

    "Данные как количественные, так и качественные изменения окажут свое положительное влияние. Они внесены с учетом внутренних законодательных актов, а также международных стандартов. Изменения касаются функций Палаты, аудиторских мероприятий и борьбой с правонарушениями в связи с коррупцией", - сказал он

    Председатель парламентского комитета Зияд Самедзаде отметил, что внесение поправки в статью о финансировании Палаты касательно иных источников финансирования помимо госбюджета неправильно, поскольку источником финансирования должен быть исключительно госбюджет.

    Законопроект рекомендован на пленарное заседание.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi