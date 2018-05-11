Новый законопроект "О Счетной палате" обсужден во втором чтении

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Новый законопроект "О Счетной палате" обсуждался во втором чтении на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Как сообщает Report, по словам председателя Палаты Вугара Гюльмамедова, за прошедшие 5 месяцев после утверждения документа в первом чтении в более чем 30 статей внесены корректировки.

"Данные как количественные, так и качественные изменения окажут свое положительное влияние. Они внесены с учетом внутренних законодательных актов, а также международных стандартов. Изменения касаются функций Палаты, аудиторских мероприятий и борьбой с правонарушениями в связи с коррупцией", - сказал он

Председатель парламентского комитета Зияд Самедзаде отметил, что внесение поправки в статью о финансировании Палаты касательно иных источников финансирования помимо госбюджета неправильно, поскольку источником финансирования должен быть исключительно госбюджет.

Законопроект рекомендован на пленарное заседание.