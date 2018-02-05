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    Новый руководитель ФРС вступил в должность

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Новый глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл с сегодняшнего дня приступает к своим обязанностям.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, Пауэлл останется на этом посту в течение четырех лет.

    Следует отметить, что вступление Пауэлла в должность приходится на период, когда фондовые биржи США столкнулись с самым сильным спадом за последние два года, доходность гособлигаций США достигла максимума за последние четыре года, мировая экономика ускорилась, возникла необходимость в повышении учетной ставки.

    Аналитики прогнозируют, что ФРС повысит ставку 3 раза в этом году. Прогнозы членов ФРС совпадают с предположениями участников рынка.

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