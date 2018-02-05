Новый руководитель ФРС вступил в должность

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Новый глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл с сегодняшнего дня приступает к своим обязанностям.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, Пауэлл останется на этом посту в течение четырех лет.

Следует отметить, что вступление Пауэлла в должность приходится на период, когда фондовые биржи США столкнулись с самым сильным спадом за последние два года, доходность гособлигаций США достигла максимума за последние четыре года, мировая экономика ускорилась, возникла необходимость в повышении учетной ставки.

Аналитики прогнозируют, что ФРС повысит ставку 3 раза в этом году. Прогнозы членов ФРС совпадают с предположениями участников рынка.