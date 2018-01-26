Новый глобальный финансовый кризис может начаться в Китае

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Новый глобальный финансовый кризис начнется в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, в этом уверен профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

По его словам, Китай сейчас главный кандидат на место "первого домино", которое спровоцирует масштабный финансовый кризис во всем мире.

"Конечно, по-прежнему существуют проблемы с еврозоной. Но единственная страна, которая сейчас находится на другой стадии экономического цикла и роль которой существенно возросла, - это Китай. Китай, вероятно, наиболее подвержен риску значительного спада в ближайшей перспективе. Это, безусловно, ведущий кандидат на то, чтобы оказаться в центре следующего крупного финансового кризиса", - заявил Рогофф.

Рогофф отметил, что в Китае это будет по-другому, потому что там нет действительно частной компании: "Поэтому правительственные гарантии запускаются гораздо быстрее, чем в западной экономике. Тем не менее я все еще думаю, что это самый хрупкий большой регион в мире на данный момент. Большая проблема заключается в том, что экономика Китая по-прежнему очень не сбалансирована, слишком сильно полагаясь на инвестиции и экспорт. В дополнение к этому Китай очень зависит от кредита. Поэтому, если Китай столкнется с финансовыми трудностями или просто испытает замедление темпов роста кредита, это может вызвать множество проблем".

"И если бы Китай столкнулся с финансовым кризисом своего рода, это, вероятно, вызвало бы кризис роста, который может вызвать политический кризис", - добавил он.