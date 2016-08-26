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    Новый глава представительства EBRD прибудет в Азербайджан в октябре

    Ивана Дуарте приступит к своим обязанностям 15 октября

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Новый менеджер Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по Азербайджану Ивана Дуарте приступит к своим обязанностям 15 октября этого года. 

    Как передает Report, новый глава представительства назначен на 3 года с возможностью продления срока полномочий.

    Напомним, что бывший глава азербайджанского представительства Нил Маккейн, покинувший пост в прошлом месяце, назначен директором офиса банка в Бишкеке (Кыргызстан).

    Отметим, что И.Дуарте начала деятельность в EBRD в апреле 2004 года. В настоящее время она контролирует транспортные проекты в Центральной Европе, Турции, Иордании и Марокко. Ранее она работала в лондонском офисе Citigroup.

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