Новые возможности мильных карт "Premium Bank"

ОАО "Premium Bank" представляет программу лояльности «Airmiles», которая предлагает клиентам более широкие возможности. Используя наш многолетний опыт, мы стремимся повысить качество обслуживания и расширить функционал и круг привилегий, предоставляя клие

ОАО "Premium Bank" представляет программу лояльности «Airmiles», которая предлагает клиентам более широкие возможности. Используя наш многолетний опыт, мы стремимся повысить качество обслуживания и расширить функционал и круг привилегий, предоставляя клиентам новые возможности. Примененные в обновлении инновационные решения позволили сделать пользование сервисом более удобным и эффективным. Программа "Airmiles" предоставит нашим клиентам дополнительные преимущества и привилегии.

Преимущества карт "Airmiles":

Удобное накопление миль : Совершайте платежи с помощью своей карты в любое время и в любом месте, используя все её преимущества и автоматически зарабатываяте мили.

: Совершайте платежи с помощью своей карты в любое время и в любом месте, используя все её преимущества и автоматически зарабатываяте мили. Возможность получения дополнительных миль : Ознакомьтесь с предложениями брендов-партнеров в приложении и копите экстра мили.

: Ознакомьтесь с предложениями брендов-партнеров в приложении и копите экстра мили. Возможность приобретать мильные авиабилеты популярных авиакомпаний : Используйте свои мили для приобретения билетов у более чем 10 авиакомпаний.

: Используйте свои мили для приобретения билетов у более чем 10 авиакомпаний. Семейный мильный счёт : Члены семьи могут делиться милями друг с другом, создавая тем самым больше возможностей для путешествий.

: Члены семьи могут делиться милями друг с другом, создавая тем самым больше возможностей для путешествий. Оформление миль на другое лицо : Авиабилеты, приобретённые за накопленные мили, могут быть оформлены не только на имя пользователя карты, но и на любое другое лицо, в том числе несовершеннолетнее.

: Авиабилеты, приобретённые за накопленные мили, могут быть оформлены не только на имя пользователя карты, но и на любое другое лицо, в том числе несовершеннолетнее. Мильные карты на любой вкус : Клиенты могут выбирать среди различных карт, например, Visa Infinite Airmiles, Visa Signature Airmiles, Visa Platinum Airmiles, Visa Gold Airmiles и Visa Classic Airmiles.

: Клиенты могут выбирать среди различных карт, например, Visa Infinite Airmiles, Visa Signature Airmiles, Visa Platinum Airmiles, Visa Gold Airmiles и Visa Classic Airmiles. Мильные кредитные карты : Лёгкий доступ к кредитным линиям с льготным периодом 45 дней.

: Лёгкий доступ к кредитным линиям с льготным периодом 45 дней. Удобство использования : Получайте информацию о балансе миль и обновлениях, следите за предложениями брендов-партнёров, приобретайте мильные авиабилеты онлайн и т.д. — и всё это в мобильном приложении «Airmiles».

: Получайте информацию о балансе миль и обновлениях, следите за предложениями брендов-партнёров, приобретайте мильные авиабилеты онлайн и т.д. — и всё это в мобильном приложении «Airmiles». Основные привилегии карт: Подарочные мили, CIP-зал ожидания в аэропорту, трансфер из аэропорта (GYD/IST), Fast Track (GYD/Европа), бизнес-залы, страхование путешествий, бесплатная туристическая виза, интернет в роуминге, бесплатный check-up, круглосуточный цифровой консьерж, защита покупок, специальные предложения по скидкам, кредитная линия, бесплатные денежные переводы, снятие средств без комиссии и т.д.

Воспользовавшись нашей акцией, вы можете заказать карту "Airmiles" по вашему выбору со скидкой 40% онлайн прямо сейчас: https://bit.ly/4gXb6Bs

Примечание: Скидочная акция проводится с 10 по 25 октября 2024 года. Акция действительна как для онлайн-заказов, так и для заявок, подаваемых в точках обслуживания "Premium Bank".

"Premium Bank Airmiles" – безграничные возможности и тысячи миль путешествий!