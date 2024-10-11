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Новые возможности мильных карт "Premium Bank"

Новые возможности мильных карт "Premium Bank" ОАО "Premium Bank" представляет программу лояльности «Airmiles», которая предлагает клиентам более широкие возможности. Используя наш многолетний опыт, мы стремимся повысить качество обслуживания и расширить функционал и круг привилегий, предоставляя клие
Финансы
11 октября 2024 г. 10:00
Новые возможности мильных карт Premium Bank

ОАО "Premium Bank" представляет программу лояльности «Airmiles», которая предлагает клиентам более широкие возможности. Используя наш многолетний опыт, мы стремимся повысить качество обслуживания и расширить функционал и круг привилегий, предоставляя клиентам новые возможности. Примененные в обновлении инновационные решения позволили сделать пользование сервисом более удобным и эффективным. Программа "Airmiles" предоставит нашим клиентам дополнительные преимущества и привилегии.

Преимущества карт "Airmiles":

  • Удобное накопление миль: Совершайте платежи с помощью своей карты в любое время и в любом месте, используя все её преимущества и автоматически зарабатываяте мили.
  • Возможность получения дополнительных миль: Ознакомьтесь с предложениями брендов-партнеров в приложении и копите экстра мили.
  • Возможность приобретать мильные авиабилеты популярных авиакомпаний: Используйте свои мили для приобретения билетов у более чем 10 авиакомпаний.
  • Семейный мильный счёт: Члены семьи могут делиться милями друг с другом, создавая тем самым больше возможностей для путешествий.
  • Оформление миль на другое лицо: Авиабилеты, приобретённые за накопленные мили, могут быть оформлены не только на имя пользователя карты, но и на любое другое лицо, в том числе несовершеннолетнее.
  • Мильные карты на любой вкус: Клиенты могут выбирать среди различных карт, например, Visa Infinite Airmiles, Visa Signature Airmiles, Visa Platinum Airmiles, Visa Gold Airmiles и Visa Classic Airmiles.
  • Мильные кредитные карты: Лёгкий доступ к кредитным линиям с льготным периодом 45 дней.
  • Удобство использования: Получайте информацию о балансе миль и обновлениях, следите за предложениями брендов-партнёров, приобретайте мильные авиабилеты онлайн и т.д. — и всё это в мобильном приложении «Airmiles».
  • Основные привилегии карт: Подарочные мили, CIP-зал ожидания в аэропорту, трансфер из аэропорта (GYD/IST), Fast Track (GYD/Европа), бизнес-залы, страхование путешествий, бесплатная туристическая виза, интернет в роуминге, бесплатный check-up, круглосуточный цифровой консьерж, защита покупок, специальные предложения по скидкам, кредитная линия, бесплатные денежные переводы, снятие средств без комиссии и т.д.

Воспользовавшись нашей акцией, вы можете заказать карту "Airmiles" по вашему выбору со скидкой 40% онлайн прямо сейчас: https://bit.ly/4gXb6Bs

Примечание: Скидочная акция проводится с 10 по 25 октября 2024 года. Акция действительна как для онлайн-заказов, так и для заявок, подаваемых в точках обслуживания "Premium Bank".

"Premium Bank Airmiles" – безграничные возможности и тысячи миль путешествий!

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Версия на азербайджанском языке “Premium Bank”ın mil kartları ilə dünyanı kəşf etmək daha asan oldu!

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