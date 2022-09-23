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Новые правила обязательного страхования автомобилей повысят ответственность водителей

Новые правила обязательного страхования автомобилей повысят ответственность водителей В Азербайджане определены коэффициенты по факторам риска (возраст водителя, опыт, количество лиц, имеющих право управления транспортным средством, регион, срок эксплуатации) с учетом вероятности причинения вреда имуществу и здоровью третьих лиц при эксплу
Финансы
23 сентября 2022 г. 14:50
Новые правила обязательного страхования автомобилей повысят ответственность водителей

В Азербайджане определены коэффициенты по факторам риска (возраст водителя, опыт, количество лиц, имеющих право управления транспортным средством, регион, срок эксплуатации) с учетом вероятности причинения вреда имуществу и здоровью третьих лиц при эксплуатации автотранспортного средства.

Как сообщает Report, об этом было сказано на тренинге на тему ”Новшества, которые будут внедрены по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств".

На тренинге представителям СМИ была предоставлена подробная информация о "Правилах регулирования взаимных выплат между страховщиками в связи с возмещением ущерба, причиненного транспортному средству, которым управлял потерпевший при дорожно-транспортном происшествии (прямое регулирование убытков)“ и "Порядке исчисления сумм страховых взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Эти изменения создадут возможности для повышения общественного доверия к страхованию, а также для развития страхового рынка в целом, и будут мотивировать повышение ответственности водителей и улучшение обслуживания потребителей страховыми компаниями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvtomobillərin icbari sığortası ilə bağlı yeni qaydalar sürücülərin məsuliyyətini artıracaq

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