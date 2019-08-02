"Закоренелые привычки" налогоплательщиков и нововведения в налоговой сфере - МНЕНИЯ

Одна из важных составляющих проводимых в Азербайджане реформ связана с налоговой сферой.

Об этом Report сообщил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, рассказывая о реформах в налоговой сфере.

Работы, проводимые в налоговой сфере, повышают объем бюджетных поступлений

По словам C.Мамедова, благодаря совершенствованию законодательства, снижению налогового бремени субъектов предпринимательства и их просвещению число налогоплательщиков неуклонно растет: "Безусловно, рост числа налогоплательщиков увеличивает объем дополнительных поступлений в государственный бюджет, что создает условия для успешной реализации проектов, в том числе социальных".

Заместитель министра подчеркнул, что в любой стране работы, проводимые в налоговой сфере, способствуют росту объема бюджетных поступлений: "Безусловно, мы отслеживаем глобальные экономические тренды и применяем наиболее успешный опыт в нашей экономике. Реформы, проводимые ныне в налоговой сфере Азербайджана и по совершенствованию налогового законодательства, принимаемые законы создают условия для дальнейшего развития и расширения деятельности азербайджанских предпринимателей".

Замминистра экономики Сахиб Мамедов "Мы отслеживаем глобальные экономические тренды и применяем наиболее успешный опыт в нашей экономике"

По словам С.Мамедова, реформы, проводимые в последнее время в налоговой сфере, содействуют довольству предпринимателей: "Создаются условия для расширения сотрудничества между предпринимателями и налоговыми органами, формируется культура уплаты налогов предпринимателями. В результате растет число налогоплательщиков и предпринимаются важные шаги для развития тесного партнерства между налоговыми органами и предпринимателями".

У предпринимателей не останется лазейки для мошенничества

По словам налогового эксперта Мехти Бабаева, в последнее время в налоговой сфере произошли коренные изменения, наметились позитивные тенденции: "Всем известно о существовании теневой экономики. Однако ныне ее масштабы существенно сузились. Этому в первую очередь способствовали поправки в Налоговый кодекс, являющиеся частью проводимых реформ. Устранение теневой экономики предполагает документирование бездокументарных оборотов".

М.Бабаев отметил, что в корне теневой экономики лежало то, что хозяйственные операции не документировались: "В Налоговый кодекс были внесены серьезные поправки с тем, чтобы задокументировать все операции, проводимые хозяйствующими субъектами. Предусмотрены штрафы, внесены существенные поправки, связанные с налоговым бременем или налоговыми операциями".

По словам М.Бабаева, область охвата системы упрощенного налогообложения значительно уменьшилась: "Раньше субъекты малого предпринимательства были налогоплательщиками упрощенной системы налогообложения. А сейчас охват налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения сузился, и многие налогоплательщики вынужденно стали выплачивать подоходный налог или налог на прибыль, требующие учетности, поскольку доход исчисляется по формуле прибыль минус расходы. Однако в упрощенном налогообложении понятия расходов практически нет и потому люди относились к ним халатно. Они учитывали только оборот и выплачивали налоги с него, не задумываясь о расходах. Но нужно учитывать, что расход одного налогоплательщика - это заработок другого. Если один налогоплательщик не документирует расходы, значит другой скрывает доходы. И это косвенно потворствует теневой экономике".

Налоговый эксперт Мехти Бабаев "Если один налогоплательщик не документирует расходы, значит другой скрывает доходы".

Моментальный контроль операций

По мнению эксперта, в рамках реформ в налоговой сфере должны быть упразднены наличные операции: "Мы живем в цифровом мире и используем цифровые системы. Сегодня почти все человечество работает в цифровом формате. Расширен и перечень электронных услуг Министерства налогов. В связи с этим в Налоговый кодекс внесен ряд поправок".

По словам эксперта, ныне проводятся серьезные реформы по оформлению торговых операций, фиксируемых посредством контрольно-кассовых аппаратов. Мехти Бабаев отметил, что основные изменения затрагивают процесс электронизации или оформления операций, осуществляемых посредством контрольно-кассовых аппаратов.

Эксперт отметил, что долгое время существовала система письменного и устного фиксирования продаж, к которой очень привыкли мелкие предприниматели: "Всегда были предприниматели, соблюдавшие правила, и те, кто им не следовал. У отлынивающих от правил предпринимателей сложились свои "бизнес-привычки". Поэтому теперь, когда их приобщают к налоговой культуре и культуре документирования, они испытывают страх и волнение. Однако рано или поздно им придется свыкнуться с мыслью о том, что надо вести прозрачную, задокументированную предпринимательскую деятельность, отдавая предпочтение безналичным расчетам. До сих пор они об этом не задумывались, но отныне придется вести дела именно так. Желают они того или нет, им надо сформировать у себя эту привычку. Естественно, для этого нужно время".

По словам налогового эксперта, субъекты розничной торговли уже переходят на контрольно-кассовые аппараты: "Штрафы серьезно повышены. Во многих крупных хозяйствующих субъектах, крупных супермаркетах установлены кассовые аппараты с непосредственным контролем. Они моментально передают в Центральную информационную систему Министерства налогов совершенные операции. Электронная система существенно усилена. Посредством Интернет-ресурсов Министерство налогов может контролировать каждую операцию в режиме реального времени. У предпринимателя больше не осталось лазейки для мошенничества и он вынужден работать честно".